Израильтян предупредили о резком повышении тарифов на электроэнергию

Эксперты отметили, что все факторы, влияющие на цену электроэнергии, резко выросли за последний год.

Каждый год в январе в Израиле проводят корректировку цен на электроэнергию и сейчас все указывает на то, что граждан в 2023 году ждет резкое повышение тарифов.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Эксперты отметили, что за последний год все факторы, влияющие на стоимость электричества, резко возросли, в частности, стоимость угля. А четверть израильской электроэнергии производится на этом ископаемом. На угле работают четыре энергоблока крупнейшей тепловой электростанции «Огни Рабина».

Еще одним фактором является инфляция, за последний год в стране резко вырос индекс потребительских цен (на 4,6%). И третий фактор — рост курса доллара по отношению к шекелю.

В августе тарифы должны были повысить на 20 процентов, но стоимость возросла только на 8,6 процента, перенеся остальное повышение на потом. Согласно прогнозу специалиста консалтинговой фирмы BDO, в январе израильтян ожидает 14-процентное повышение тарифов на электроэнергию. Это вдобавок к 12 процентам за уходящий год.

К слову, перевести угольные энергоблоки на природный газ в стране решили еще четыре года назад, но этот шаг пока не был реализован.

«Курсор» писал ранее, что компания-импортер Diplomat не боится протеста потребителей и вновь анонсирует повышения цен на ряд товаров до 16 процентов.