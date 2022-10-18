Израильский импортер анонсировал повышение цен на ряд товаров: что подорожает

Как и ожидали официальные представители продовольственных сетей, все больше компаний после праздников начинают увеличивать стоимость продукции.

Компания-импортер Diplomat не боится протеста потребителей и вновь анонсирует повышения цен на ряд товаров до 16 процентов.

Об этом сообщает портал Israel Hayom.

Как известно, ранее было объявлено о повышении цен на продукцию Pantene и Head and Shoulders примерно на 23 процента.

Теперь компания объявила, что поднимает цены на продукты, которые Diplomat распространяет для Procter & Gamble, до 15 процентов. Эти продукты включают подгузники Pampers, средства для мытья посуды Fairey и средства для стирки Ariel, Tide и Noor.

«Как и ожидали официальные представители продовольственных сетей, все больше компаний присоединились и будут присоединяться к запросам о повышении цен. Например, Sugata увеличивает долю своих продуктов из риса и сахара на 20%, Henkel Sud запускает новые продукты для ванн по более высоким ценам, … а Leyman Schlissel объявила о повышении цен на два продукта Yogata», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, стоимость товаров в сети «Рами Леви ба-шхуна» за последний год поднялись на 7%. Аналитики проверили цены на продукты за три дня до Суккота (6 октября) и за аналогичный период прошлого года (17 сентября).

Сравнение цен на базовую продовольственную корзину в разных торговых сетях показало, что в «Рами Леви ба-шхуна» стоимость товаров самая высокая среди других городских сетей и что по сравнению с прошлым годом они повысились на 7,1%. «Рами Леви шивух ба-шекма» осталась по-прежнему самой дешевой, но цены там тоже подняли на 3,6%.

Еще мы писали, что к следующему месяцу в Израиле могут поднять цены еще многие поставщики продовольствия, и повышения вступят в силу после праздников.