Израильтян предупредили о скором подорожании бытовой техники - названы причины

С начала года импорт потребительских товаров резко упал.

В Израиле, в частности в последний месяц лета, наблюдались сокращенные объемы импорта потребительских товаров, в том числе бытовой техники. Показатели с начала 2023 года упали на 13 процентов. Это значит, что в магазинах нашей страны в ближайшем времени могут подорожать электротовары.

Об этом пишет издание "Детали".

Согласно данным, сократился импорт холодильников (на 8,5 процента) и сушилок для белья (на 8,1 процента), а также посудомоечных машин (на 40 процентов). Также в августе на 4 процента снизились поставки автомобилей.

Израильтянам, которые сейчас размышляют над покупками каких-то домашних электротоваров или бытовой техники, рекомендуют поторопиться, потому что со следующего месяца продукция может вырасти в цене. Главной причиной такого явления станет резкий рост обменных курсов ведущих инвалют по отношению к шекелю.

Сейчас магазины могут располагать запасами бытовой техники, которая была закуплена еще по старым ценам, и возможно, стоимость электрических товаров не измениться в преддверии праздников, но после Рош ха-Шана цены наверняка поднимутся.

"Курсор" писал ранее, что волна подорожания, которая обрушилась на Израиль, затронула теперь и детское питание. Компании-производители сообщили, что вынуждены поднять стоимость своих товаров в торговых сетях и аптеках.

Еще мы писали, что в преддверии осенних еврейских праздников в Израиле значительно подорожает рыба. Цены на этот продукт могут повыситься на 20 процентов от текущего уровня.

Напомним, что на полках супермаркетов появится дешевый мед. Это связано с тем, что пять огромных розничных сетей, выиграли квоты на ввоз в страну 500 тонн меда.