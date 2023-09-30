Израильтян предупредили о снижении температуры, возможны дожди

В ближайшие дни в нашей стране начнет ощущаться осень, будет пасмурно и местами дождливо.

В субботу, 30 сентября, в Израиле ожидается небольшое похолодание, показатели температуры воздуха будут соответствовать сезонным показателям для конца сентября. Утром и вечером возможны кратковременные осадки.

Синоптики предупреждают израильтян о переменной облачности. В Иерусалиме сегодня ожидается 29-18 градусов, в Тель-Авиве - 31-27 градусов, в Хайфе - 27-24 градуса, в Ашдоде - 31-24 градуса, в Беэр-Шеве - 33-22 градуса, в Эйлате - 38-28 градусов, в Афуле - 32-24 градуса, в Лоде - 32-25 градуса, в Цфате - 23-19 градусов.

В воскресенье, 1 октября, температура воздуха в нашей стране еще понизится, на севере и в центре могут пройти небольшие дожди. В понедельник, 2 октября - температура будет продолжать падать, местами будет пасмурно и дождливо.

"Курсор" писал ранее, что в середине сентября на Израиль обрушился шторм "Даниэль". Существенного ущерба тропический циклон городам не нанес, но израильтяне были удивлены интенсивностью осадков. Стало известно, какие населенные пункты "накрыло" сильными дождями.

Еще мы писали, что исследователи назвали 6 мест на Земле, на которых не ощущаются последствия климатических изменений. Они предоставляют укрытие для людей, страдающих от последствий глобального потепления в других регионах.

Напомним, что наша планета страдает от глобального потепления и если сейчас не начать предпринимать необходимые меры, то в будущем человечество может столкнуться с серьезными угрозами. Даже сейчас мы остро ощущаем последствия изменений климата. И сильнее, чем другие страны, страдает от этого Испания.

Читайте также, что британские ученые провели масштабное исследование, в ходе которого смогли определить страны, наиболее подверженные риску аномальной жары на фоне глобального потепления.