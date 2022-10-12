Израильтян предупредили об ограничении движения на шоссе Аялон

В компании «Нетивей-Аялон» ответили, когда будет полное возобновление движения транспорта в районе провала.

В среду, 12 октября, выезд на шоссе Аялон (№ 20) с дорожной развязки Ха-Шалом в Тель-Авиве будет полностью закрыт для движения.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Наш Израиль».

Также израильтян предупредили про закрытый выезд с дорожной развязки Арлозоров на автотрассу Аялон в южном направлении, на правую полосу движения между развязками Алозоров и Ха-Шалом и въезд на развязку Ха-Шалом с автотрассы Аялон (Юг).

Движение транспорта будет ограничено с 22.00 до 05.00 четверга, 13 октября. Но выезд откроют только на автотрассу Аялон (Юг) с дорожной развязки Ха-Шалом и проезд к парковке комплекса «Азриэли». А вот движение на западной полосе будет оставаться ограниченным.

В компании «Нетивей-Аялон» отметили, что полное возобновление движение в районе провала, который образовался на шоссе Аялон, будет возможным только после того, как специалисты убедятся в безопасности проезда. Эксперты должны проверить не просачиваются ли грунтовые воды со строительной площадки.

«Курсор» писал ранее, что 17 сентября на трассе Аялон в районе съезда ха-Шалом в южном направлении произошел обвал асфальта. В результате инцидента пять рядов в южном направлении пришлось перекрыть. Оказалось, что он возник из-за изменения пути распространения грунтовых вод, связанных со строительством корпуса комплекса «Азриэли».