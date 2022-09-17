На трассе Аялон в асфальте образовался провал: названы виновники инцидента

На трассе Аялон в районе съезда ха-Шалом в южном направлении произошел обвал асфальта. В результате инцидента пять рядов в южном направлении пришлось перекрыть.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Сейчас на месте происшествия работают инженерные службы, а сотрудники полиции занимаются регулированием движения. Отмечается, что провал в асфальте образовался в момент, когда шоссе не было сильно перегруженным. Водители сразу заметили яму и сообщили в соответствующие службы.

Министр транспорта Мейрав Михаэли отреагировала на инцидент и отметила, что обрушение дорожного покрытия не связано с транспортными проектами в данном районе. Инцидент произошел из-за работ компании «Азриэли», которая ведет строительство рядом с трассой. И представители компании уже взяли на себя ответственность за произошедшее.

Сейчас идет расследование инцидента, в котором участвует и компания «Солель Боне», являющаяся исполнительным подрядчиком строительных работ на этом участке.

Известно, что сейчас в образовавшуюся промоину заливают бетон и когда он застынет, инженеры оценят ситуацию и будут решать, что делать дальше.

«Курсор» писал ранее, что в министерстве транспорта Израиля объявили, что на шоссе Аялон между развязкой ха-Шалом в Тель-Авиве и Холоном была обустроена дополнительная полоса, как для общественного, так и для личного транспорта.