Израильтян собираются начать защищать от телефонной рекламы

В Израиле создается база данных, куда можно добавить свой номер телефона, если потребитель не желает, чтобы его беспокоили рекламные звонки.

В ноябре текущего года в Израиле заработает база данных, которая будет защищать потребителей от телефонных звонков рекламного характера.

Об этом сообщает издание 9tv.co.il.

Известно, что недавно комиссия Кнессет по экономике одобрила правила, принятые в соответствии с законом о защите прав потребителя. Согласно нововведениям, граждане смогут добавить свой телефонный номер в базу данных «Не звоните мне», чтобы отказаться от звонков с маркетинговыми предложениями.

Добавить свой номер в базу можно будет в ноябре 2022 года, а уже с января 2023 года организациям будет запрещено звонить тем лицам, которые внесли свой номер в базу.

На сегодняшний день коммерческие организации могут звонить гражданам, пока они явно не сообщат о том, что не хотят, чтобы их беспокоили. Следующий звонок будет считаться спамом и только после этого потребитель может подать в суд в соответствии с Законом о спаме.

Занести свой номер в базу можно будет посредством звонка, заполнив онлайн-форму или другим способом, который будет указан на сайте управления по защите прав потребителя.

За нарушение коммерческие организации будут платить штраф в размере от 15 до 45 тысяч шекелей.

Если же гражданин, который внес свой номер в базу данных, связан контрактом с какой-то коммерческой фирмой, то компания может обращаться к нему только по поводу условий этого документа. Маркетинговая информация о других товарах и услугах будет запрещена без согласия самого потребителя.

Если же гражданин, внесший свой номер в базу, хочет получать рассылки от определенной организации, он должен дать на это разрешение в письменной форме. Срок действия такого разрешения составляет один год.

«Курсор» писал ранее, что Google удаляет все приложения для записи звонков из Google Play.