Израильтянам начали выдавать продуктовые карточки - кто получит

Сотни семей получат помощь к Рош ха-Шана.

В период праздников министерство внутренних дел планирует распределить продуктовые карточки примерно 500 тысячам семей, которые имеют на них право.

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Такое решение было принято правительством в мае этого года и предусматривает, что МВД будет выдавать продуктовые карточки малоимущим гражданам. Люди, имеющие право на получение карточек, получат их автоматически на своем домашнем адресе через курьера.

Как отметили в ведомстве, право на получение продуктовых карточек имеют:

Граждане, которые получили скидку по муниципальному налогу, превышающему 70 процентов, на основании проверки доходов, либо имеющие среднемесячный доход ниже определенной суммы по установленным критериям.

Пожилые граждане, которые имеют право на пособие по обеспечению прожиточного минимума в дополнение к пенсии по старости, пособию по случаю потери кормильца, пособию на иждивенца или пособию по инвалидности в результате травмы на работе.

Граждане, имеющие право на алименты в соответствии с законом об алиментах и получающие дополнительное пособие по обеспечению прожиточного минимума.

Граждане, имеющие право на пособие по обеспечению прожиточного минимума.

Люди, которые соответствуют определению "нуждающихся людей, переживших Катастрофу" в соответствии с законодательством о пособиях для переживших Катастрофу.

Ранее стало известно, кому будут положены «продуктовые карточки Дери».