Нигерийская авиакомпания запустит прямые рейсы в Израиль: что известно

В конце следующего месяца для израильтян могут открыть новую авиалинию в Лагос (Нигерия). Ее планирует запустить компания Air Peace.

Об этом сообщает издание НЭП.

Нигерийская авиакомпания запустит прямые рейсы из Лагоса в Тель-Авив. Время в полете составит 6 часов. Предполагается, что ею будут пользоваться тысячи паломников, которые каждый год посещают Израиль.

Отмечается, что Air Peace располагает парком самолетов Boeing 737, Boeing 777 и Е195-Е2. Но новый маршрут полетов пока не был официально подтвержден.

На прошлой неделе гендиректор авиакомпании Air Peace во время встречи с послом Израиля в Нигерии заявил, что заинтересован в этом маршруте.

«Курсор» писал ранее, что израильская авиакомпания «Эль Аль» запускает прямые рейсы в Японию. Перевозчик начнет летать в Токио в марте 2023 года.

Еще мы писали, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила, что с декабря текущего года открывает прямой рейс из Тель-Авива в Афины. Полеты будут осуществляться три раза в неделю. Маршрут Wizz Air станет пятым на греческом направлении.

Напомним, что авиакомпания «Эль-Аль» с 4 февраля открывает международный рейс в Гонконг, цена которого станет ниже 300-400 долларов ниже, чем на аналогичные рейсы у других перевозчиков.