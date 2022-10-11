Израильтянам подсказали, как можно сэкономить на ремонте

Цена на многие материалы для проведения ремонта подскочила и на это есть несколько причин.

В Израиле за последний год произошел экстремальный скачок цен, в частности на ремонтные материалы. В связи с этим, гражданам подсказали, как можно сэкономить средства, чтобы обновить жилье.

Об этом сообщает издание Themarker.

Эксперты говорят, что цены в среднем выросли на 15-20% и это связано с коронавирусом, которые нарушил привычные цепочки поставок, а это привело к дефициту материалов, а также выросла стоимость доставки. Плюс ко всему, цены могли подняться на многие материалы из-за войны на территории Украины.

Отмечается, что израильтяне в связи с этим начали экономить, но спрос на ремонт не снизился. По данным Ассоциации подрядчиков, граждане сегодня все реже делают дома капитальный ремонт, они разбивают его на части. Например, в одни каникулы ремонтируют ванную, в другие – гостиную.

Чтобы сэкономит средства, эксперты рекомендуют заказывать многие товары за границей, например, в Турции. Там можно приобрести аксессуары для дома и мебель и морем отправить в порт Хайфы, а оттуда уже оплатить перевозку до дома. Базовые цены в стране ниже, и даже с учетом доставки, товары могут обойтись дешевле.

Если лететь в Турцию нет ни возможности, ни желания, то сэкономить можно по-другому. Например, вместо строительных блоков можно использовать гипсовые. Блок – более дорогой материал по сравнению с гипсом.

И наконец, можно купить многие материалы и аксессуары в интернете – через такие сайты, как AliExpress. Там продают смесители, ковролин, обои, осветительные приборы, ткани для штор и другие вещи для обустройства дома.

Израильтянам, подумывающим о ремонте, рекомендуют договариваться с подрядчиками уже сейчас, чтобы заранее все заказать и зарезервировать для себя нынешнюю цену, потому что потом стоимость может вырасти.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле должно строиться более 100 тысяч квартир в год.