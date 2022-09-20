В Израиле должно строиться более 100 тысяч квартир в год — Ассоциация подрядчиков

За последние десять месяцев было начато строительство более 72 тысяч квартир, однако такого прироста объемов недостаточно.

Объемы строительства нового жилья в Израиле за 10 месяцев (включая июль 2022 года) увеличились почти на четверть.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что за последние десять месяцев было начато строительство 72 540 квартир, что на 24,3% больше по сравнению с соответствующим периодом, закончившимся в июле 2021 года.

«За этот период было завершено строительство 49 650 квартир, что на 6% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — говорится в материале.

При этом, по словам президента Ассоциации подрядчиков «Бони ха-Арец» Рауля Сарго, такого прироста объемов строительства недостаточно.

«Абсолютное большинство квартир уже раскуплено, и мы находимся в дефиците около 200 тысяч квартир. Пока реально не будет строиться более 100 тысяч квартир в год, цены не будут стабилизированы. Нужен нетрадиционный план, который потребует продажи всей государственной земли и инвестиций в размере 50 миллиардов шекелей в год в инфраструктуру поддержки жилья наряду с поддержкой местных властей в размере пяти миллиардов шекелей в год в течение трех лет», — сказал Сарго.

Как сообщал Курсор, в ожидании окончательного утверждения Гиват-Хашакед предоставит дома 700 семьям недалеко от линии перемирия в городе.

Так, окружной комитет по планированию Иерусалима одобрил строительство 700 единиц жилья в юго-западном районе столицы Гиват-Хашакед («Миндальный холм»).

Также Курсор информировал о том, что Израиль продвигает план строительства еврейского квартала в Восточном Иерусалиме. Проект Гиват-Шакед, который должен включать 700 единиц жилья, подвергся критике за то, что лишает возможности застройки для арабских жителей соседнего Бейт-Сафафа.