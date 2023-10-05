Израильтянам пообещали рекордные скидки в интернет-магазинах

Эксперты рассказали, в какие дни наши граждане смогут отправиться на выгодный шоппинг.

Согласно прогнозу исследовательской компании Adobe Analytics, ноябрь ожидается как «месяц покупок» с рекордными скидками в интернет-магазинах.

Об этом пишет "Детали".

Эксперты считают, что такие акции ретейлеров направлены на привлечение покупателей в условиях ускоренной инфляции и возросшего пессимизма у потребителей. Некогда начавшийся как маркетинговый ход, ноябрь стал ежегодным праздником для всех покупателей по всему миру. Поставщики и продавцы готовятся к этому сезону еще задолго до его наступления, а покупатели ожидают дней распродаж, чтобы приобрести желаемые товары по более низким ценам. Уже несколько лет подряд ноябрьские продажи превосходят объемы продаж других месяцев благодаря огромным скидкам, предлагаемым покупателям.

Прогноз исследовательской компании Adobe Analytics, цитируемый CNN Business, предсказывает рекордные скидки на интернет-магазины в США в этом году. Аналитики компании ожидают, что средняя величина скидок в онлайн-магазинах будет на 5% выше, чем в прошлогоднем сезоне, с общим диапазоном скидок до 35%. Кроме того, Adobe Analytics прогнозирует более раннее начало скидок в этом году, с первыми спецпредложениями, возможно, уже на следующей неделе, включая платформу Amazon.

Среди крупных событий распродаж в ноябре 2023 года следующие даты стоит выделить: 8 ноября - израильский Shopping IL, 11 ноября - китайский День холостяка, 24 ноября - "черная пятница", 27 ноября - "киберпонедельник". В эти дни покупателям предоставятся значительные скидки и специальные предложения, чтобы поощрить их покупки в этот период.

До этого мы информировали, что популярная нидерландская торговая сеть откроет свои магазины в Израиле.