Популярная нидерландская торговая сеть откроет свои магазины в Израиле

Стало известно, кто выведет компанию на наш рынок.

Руководство розничной сети "Шуферсаль" приняло решение отказаться от соглашения об открытии филиалов нидерландской торговой сети SPAR в Израиле, указывая на препятствия со стороны Управления по развитию конкуренции.

Об этом пишет "НЭП".

Однако появились другие кандидаты. По данным издания, вместо "Шуферсаля" на израильский рынок введет нидерландскую сеть предприниматель Ицхак Мирилашвили.

Компания "Шуферсаль" объявила о партнерстве с SPAR в декабре прошлого года и затем подписала меморандум о взаимопонимании с бывшим генеральным директором сети "Яинот Бейтан" и "Мега" Амитом Зеэвом. Соглашение предусматривало инвестиции в десятки миллионов шекелей для создания сети магазинов SPAR в Израиле. Партнеры планировали открыть не менее десяти филиалов SPAR в течение трех лет.

Срок этого соглашения истекает 30 сентября 2023 года, и вчера "Шуферсаль" объявила о своем решении отменить сделку. В своем заявлении компания отметила, что принятое решение обусловлено ограничениями, установленными Антимонопольным управлением, а также проведением дополнительных исследований после подписания соглашения.

"Мы активно готовимся к открытию сети магазинов по всей стране, как было запланировано. Первый филиал будет открыт в Кфар-Сабе в начале 2024 года. SPAR будет предлагать израильским потребителям товары и цены, с которыми они ранее сталкивались только за границей" - говорится в заявлении SPAR Israel.

Еще "Курсор" сообщал, что израильтяне подали коллективный иск в суд на известную торговую сеть из-за продажи поддельного продукта.