Израильтянам рассказали, как будет работает транспорт в день выборов

Часть транспорта будет работать без оплаты, чтобы граждане могли принять участие в голосовании.

В следующий вторник в Израиле будут проходить выборы в Кнессет. В связи с этим общественный транспорт переводят на особый режим. Он вступит в силу 0:00 в понедельник, 31 октября, и продлится вплоть до позднего вечера вторника, 1 ноября.

Об этом сообщает издание «Детали».

Для того чтобы облегчить избирателям осуществление права на голосование, проезд на всех поездах сделали бесплатным. Чтобы получить особый проездной, израильтянам нужно обратиться в кассу на любом вокзале. Дополнительную информацию можно получить по номеру *5770.

Также проезд будет бесплатный на междугородних автобусных маршрутах, но только на расстояние более 15 километров. Для этого не будет необходимости валидировать проездную карту. Единственное исключение — поездки в Эйлат и из него.

Жителей города попросят предъявить удостоверение личности с указанным адресом проживания в Эйлате, либо форму уведомления избирателя, в которой указан бюллетень для голосования на выборах в Эйлате на имя пассажира.

В целом для поездки из Эйлата или в Эйлат необходима предварительная регистрация в национальном информационном центре «Эгед» по телефону 03-6948888 или *2800.

Отмечается, что военнослужащие ЦАХАЛа смогут путешествовать бесплатно (как в военной форме, так и в гражданском) на всех линиях компании «Эгед» (кроме маршрутов в Эйлат и из Эйлата).

«Курсор» писал ранее, что бюджет выборов, которые пройдут 1 ноября, составляет 538 миллионов шекелей, при этом на каждого избирателя запланировано выделить около 79 шекелей.