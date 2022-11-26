Израильтянам рассказали, на сколько задержатся дожди

Волна дождей еще не подошла к концу, и сегодня в субботу ожидается дождь в различных районах по всей стране. Кроме того, температура останется низкой.

Тем не менее ожидается, что перерывы между дождями станут будут больше, чем в последние несколько дней, и не исключено, что в некоторые из этих перерывов даже будет выходить солнце.