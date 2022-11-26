Израильтянам рассказали, на сколько задержатся дожди

Волна дождей еще не подошла к концу, и сегодня в субботу ожидается дождь в различных районах по всей стране. Кроме того, температура останется низкой.
Тем не менее ожидается, что перерывы между дождями станут будут больше, чем в последние несколько дней, и не исключено, что в некоторые из этих перерывов даже будет выходить солнце.
С завтрашнего дня ожидается незначительное повышение температуры без осадков. Во вторник на больших территориях возможны локальные дожди, а на следующий день — дополнительное потепление.
Максимальные температуры прогнозируются на сегодня: в Цфате — 15 градусов, Хайфе — 19, Тель-Авиве — 22, Иерусалиме — 14, Беэр-Шеве — 22, Мицпе-Рамон — 18, а в Эйлате — 26 градусов.
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