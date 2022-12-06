Израильтянам рассказали, почему выросли цены на электроприборы

В последнее время израильтяне стали меньше покупать электробытовой техники, поэтому крупные компании-импортеры потерпели убытки. И чтобы компенсировать затраты, стоимость товаров начнет увеличиваться.

Об этом сообщает издание Calcalist.

Эксперты объяснили, что запас электроприборов сохранился из-за того, что компании начали закупать больше товаров из-за цен на транспортировку, которые резко подскочили. С другой стороны, покупатели стали меньше тратиться через инфляцию и экономический спад в стране. Те, кто испытывал финансовые трудности после двух лет коронавирусных ограничений, решили не тратить средства на домашнюю утварь, а предпочли отдохнуть за границей.

Отмечается, что даже необычно нежаркое лето способствовало сокращению продаж электроприборов. Из-за того, что люди меньше пользовались кондиционерами, они реже, чем в прошлые годы, их обновляли.

Теперь, чтобы сохранить товары на складах, компаниям нужно платить больше средств за хранение, а это подрывает прибыль. Около двух недель назад магазины в Израиле получили уведомления, что вскоре стоимость электроприборов вырастет. Ожидается подорожание на 8-15 процентов.

«Курсор» писал ранее, что согласно отчету, опубликованному во вторник Центральным статистическим бюро (CBS), цены на жилье в Израиле выросли почти на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, что является новым годовым рекордом.