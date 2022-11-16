Новый рекорд: стало известно, на сколько в Израиле выросли цены на жилье в 2022 году

Поскольку индекс потребительских цен и цены на жилье продолжают расти, Банк Израиля, вероятно, еще больше повысит процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев экономики.

Согласно отчету, опубликованному во вторник Центральным статистическим бюро (CBS), цены на жилье в Израиле выросли почти на 20% по сравнению с прошлым годом, что является новым годовым рекордом.

Цены на жилье неуклонно росли со второй половины 2018 года и выросли на 19,8% с августа по сентябрь 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, что является самым большим годовым ростом за последнее время. Это происходит на фоне замедления местного спроса на покупку жилья с учетом затрат и более высоких процентных ставок, и в отличие от реальности на большинстве мировых рынков жилья, где цены замедляются или падают.

Стоимость потребительских товаров в Израиле также выросла. В октябре они выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового прироста в 4,9% в 2022 году, согласно отчету CBS.

Согласно данным, инфляция за последние 12 месяцев составила 5,1% по сравнению с октябрем 2021 года, что выше целевого диапазона Банка Израиля в 1-3%.

Банк повысил базовую процентную ставку до 2,75% в октябре в попытке побороть инфляцию и охладить рынок жилья. Ставка будет пересмотрена в этом месяце.

Согласно отчету CBS за октябрь, цены на свежие овощи и фрукты выросли на 4,1%, на одежду и обувь — на 4%, на транспорт — на 0,6%. услуги немного упали в прошлом месяце.

В сфере образования плата за обучение в академических учреждениях на 2022-2023 годы увеличилась на 3,2% по сравнению с прошлым годом, отмечается в отчете. В продовольственном секторе (за исключением фруктов и овощей) цены на такие товары, как масло, молоко и рис, выросли в среднем на 1%, а цены на мясо, птицу и рыбу выросли на 2,3% за последний месяц.

Поскольку индекс потребительских цен и цены на жилье продолжают расти, Банк Израиля, вероятно, еще больше повысит процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев экономики. В свою очередь, это еще больше повысит ставки по ипотечным кредитам, и потенциальным покупателям будет все труднее предлагать более высокий первоначальный взнос и находить кредиты, соответствующие растущим ценам.

Рост цен на жилье был самым высоким в северном Израиле в годовом исчислении, со скачком на 20,9% в августе-сентябре 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, за ним следует центральный регион (Гуш-Дан) с 20,3%, район Хайфы 20 %, Тель-Авив и его окрестности 19,5 %, Иерусалим 18,6 % и южный регион 17,9 %, по данным CBS.

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