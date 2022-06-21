Израильтянам рекомендуют летать только с ручной кладью

Управление аэропортов Израиля рекомендовало отказаться от чемоданов, которые необходимо зарегистрировать, а брать с собой только ручную кладь. Кроме этого, пассажирам, которые хотят вылететь из страны, стоит набраться терпения.

Об этом сообщает Телеграм-канал Голос Израиля.

Кроме этого, пилоты отказываются выполнять рейсы «Эль-Аль». Пилоты требуют, чтобы компания вернула их заработные платы на доковидный уровень.

Проблема связана с сокращением базовой заработной платы пилотов на 31%, наряду с сокращением суточных на 39%, сделанным «Эль-Аль» в 2018 году и подписанным Histadrut, организацией, которая представляет профсоюз пилотов.

«Эль-Аль» не единственная авиакомпания, которая отменяет рейсы в последнюю минуту.

«Сотрудники «Эль-Аль» делают все возможное, чтобы найти альтернативные решения, будь то другой рейс «Эль-Аль» или рейсы других авиакомпаний», — говорится в официальном заявлении авиакомпании.

Ранее Курсор писал, что цены на авиабилеты в Юго-восточную Азию снизятся. В последнее время в СМИ и обществе активно обсуждают подписание Израилем и Саудовской Аравии соглашений. Один из ключевых пунктов переговоров – возможность израильских самолетов летать над территорией арабской монархии.

Наша редакция также писал, что Израиль попал в список самых горячих направлений для туристов на лето 2022 года. Описывая Израиль, CNN подчеркивает, что это «святая земля для многих мировых религий», где также можно найти большое количество интересных достопримечательностей и удивительных мест.