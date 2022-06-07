Цены на авиабилеты в Юго-восточную Азию снизятся

Момент ожидается, что воздушное пространство арабского королевства откроется в ближайшие недели после подписания соглашения между Израилем, Саудовской Аравией и США.

В последнее время в СМИ и обществе активно обсуждают подписание Израилем и Саудовской Аравии соглашений. Один из ключевых пунктов переговоров – возможность израильских самолетов летать над территорией арабской монархии.

Если же соглашение подпишут, то сильно сократится время полета в страны, находящиеся восточнее Израиля. На данный момент авиакомпании «Эль Аль», «Аркиа», «Исрэйр», «Флай Дубаи» и «Этихад» могут летать над территорией Саудовской Аравии, если пункт назначения или вылета находится на территории ОАЭ.

Кроме того, авиакомпании Сингапура или Филиппин также могут рассмотреть открытие рейсов в еврейское государство.

Запрет полетов над Саудовской Аравией удлиняет рейсы в Эйлат или в аэропорт Бен-Гурион на несколько часов.

Ранее Курсор сообщал, что известная израильская пекарня повысит цены на хлеб на 8 процентов. Berman’s Bakery, старейшая и вторая по величине коммерческая пекарня в Израиле, объявила во вторник, что поднимает цены на хлеб на 8%, поскольку цены на основные продукты питания продолжают расти во всем мире.

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Также редакция нашего сайта писала, что ЦСБ опубликовал впечатляющие данные о производстве и потреблении молока и меда в Израиле.