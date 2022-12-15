Израильтяне одними из первых в мире получили лекарство от БАС

Однако новый препарат подходит не для всех пациентов.

Израиль стал одной из первых стран, получившей новый препарат «Тоферсен», который предназначен для замедления прогрессирования бокового амиотрофического склероза (БАС).

Об этом сообщает Times of Israel.

Новое лекарственное средство вводится в позвоночник как эпидуральная анестезия, и оно дает новую надежду на улучшения самочувствия двум пациентам в Тель-Авивском медицинском центре Сураски.

Однако, «Тоферсен», разработанный американской компанией Biogen, не подходит для всех пациентов с БАС, поскольку заболевание имеет разные причины. Он, в первую очередь, направлен для помощи пациентам, чье заболевание вызвано неисправным геном SOD1.

Препарат получил «зеленый свет» для программы «сострадательного использования» от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которая разрешает его для определенных пациентов до полного одобрения регулирующих органов.

Профессор Вивиан Дрор, врач из Сураски, которая проводит лечение, сказала, что пока всего несколько десятков пациентов во всем мире получают это лекарство, и она рада, что Израиль становится одним из первых пользователей.

«Курсор» писал ранее, что израильские эксперты создали инструмент искусственного интеллекта, который анализирует тесты ЭКГ и предсказывает сердечную недостаточность.