Израильтяне отдают предпочтение США, а не Китаю — опрос

74% израильтян считают, что международное влияние Китая растет, и только 26% считают, что влияние США растет, как показывает опрос Pew.

19 стран относятся к Соединенным Штатам и их президенту Джо Байдену более позитивно, чем к Китаю и их президенту Си Цзиньпину, но больше людей считают, что влияние Китая растет, чем влияние Америки, показал опрос, опубликованный исследовательским центром Pew Research Center.

В опросе приняли участие более 24 000 взрослых в 19 странах. Опрос показал, что большинство людей в большинстве стран положительно относятся к США, в то время как менее трети положительно относятся к Китаю. Однако эти взгляды сильно различались в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Южной Корее, например, 89% респондентов положительно относятся к США, а 19% положительно относятся к Китаю. С другой стороны, в Сингапуре 51% респондентов положительно относятся к США, а 60% положительно относятся к Китаю.

Кроме того, опрос показал, что гораздо больше людей положительно относятся к президенту США Джо Байдену, чем к президенту Китая Си Цзиньпину. В Польше, где это наиболее ярко выражено, это 82% против 11%.

В Израиле 60% респондентов положительно относятся к Байдену, и только 20% положительно относятся к Си.

Однако, как отмечает Pew, положительное отношение к Байдену резко упало за последний год, упав на двузначные числа почти во всех опрошенных странах.

Кроме того, в среднем 66% респондентов в 19 странах заявили, что международное влияние Китая растет, в то время как только 32% респондентов заявили, что влияние США растет. В отчете подчеркнули, что это наиболее заметно в Австралии, где этот показатель составил 73% против 19%.

В Израиле 74% респондентов заявили, что международное влияние Китая растет, и только 26% респондентов заявили, что растет влияние США.

Согласно документу, что молодые люди, как правило, более благосклонно относятся к Китаю, чем люди старшего возраста. В 12 из 18 опрошенных стран, включая США, люди в возрасте до 30 лет относятся к Китаю более благосклонно, чем люди старше 50 лет. В Японии, где это наиболее ярко выражено, 25% респондентов в возрасте 18-29 лет положительно относятся Китай, в то время как 71% положительно относятся к США. Напротив, среди людей 50 лет и старше он составил 8% против 70%.

В Израиле нет особых различий по возрасту. Около 53% израильских респондентов в возрасте от 18 до 29 лет положительно относятся к Китаю, а 81% положительно относятся к США. Среди тех, кому за 50, это было 50% против 86%.

Ранее Курсор писал, что США, Япония и их союзники создают новую тихоокеанскую группу, чтобы ослабить влияние Китая. Администрация президента США Джо Байдена пообещала направить больше ресурсов в Индо-Тихоокеанский регион, поскольку Китай стремится укрепить экономические, военные и полицейские связи с тихоокеанскими островными государствами, жаждущими иностранных инвестиций.

Курсор сообщал, что Китай может готовить новую войну в Азии. Среди заявленных целей нового указа Си Цзиньпина значится поддержка национального суверенитета, стабильности в регионах, а также регулирование проведения «мирных военных операций».