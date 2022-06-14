Китай может готовить новую войну в Азии — СМИ

Лидер Китая Си Цзиньпин уже подписал указ, который разрешает «невоенное использование вооруженных сил» Китая. Указ вступает в силу с 15 июня. Это уже вызвало опасения, что Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом своей «спецоперации».

Об этом сообщает издание Radio Free Asia.

Демократический остров Тайвань не управлялся Компартией Китая и не входил в состав КНР. Жители острова не хотят отказываться от своего суверенитета. А вот в Пекине уверены, что остров должен быть частью КНР.

В документе, который подписал Си Цзиньпин, имеется шесть глав. Среди заявленных целей указа значится поддержка национального суверенитета, стабильности в регионах, а также регулирование проведения «мирных военных операций».

Ранее наш сайт сообщал, что китайская делегация не покидала зал во время выступления Зеленского на азиатском саммите по безопасности. Первоначально распространялась информация, что во время его речи китайская делегация покинула зал, тем самым показав свое отношение к войне в Украине.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в США заявили, что Китай становится все более агрессивным.

Еще напомним, что Китай хочет уничтожать спутники Starlink.