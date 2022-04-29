Израильтяне почувствуют на себе все последствия войны в Украине уже с первого мая

На минувшей неделе два крупных производителя молочной продукции информировали владельцев точек общественного питания о повышении отпускных цен на выпускаемую продукцию.

Уже с первого мая в Израиле ожидается скачок цен на хлебобулочные изделия в кафе и ресторанах. Так, два главных поставщика этой продукции уже проинформировали точки общественного питания о том, что стоимость вырастет от 10 до 12 процентов.

Об этом сообщили в издании Calcalist.

Повышение цен связано с войной, которую начала россия* в Украине. Эти две страны = два крупных импортера пшеницы для израильского рынка. Кроме того, еще одной причиной служит рост цен на энергоносители в мире и на рынках логистики.

Также в издании сообщили, что цены на продовольствие в марте уже выросли на 34 процента. Конечно же, самый большой скачок наблюдался на стоимость зерновых культур и растительного масла. Именно эти товары поставляют россия и Украина.

Ранее редакция нашего сайта писала, что Либерман обещает «решительные» инициативы по сдерживанию роста цен на жилье.

Кроме того, Курсор сообщал, что рост цен на стройматериалы привел к подорожанию жилья.

Еще напомним, что в Израиле начался первый этап лотереи квартир со скидкой.