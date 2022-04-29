В Израиле прогнозируется очередное подорожание бензина: названа дата

Обслуживать автомобиль, который ездит на бензине, становится все дорожн. Так, стоимость топлива растет. Особенно сильно это заметно в последние несколько недель.

В Израиле уже в субботу, 30 апреля, подорожает бензин.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Сообщается, что в субботу вечером цена вырастет на 12 агоры и составит 7.06 шекеля за литр бензина на самообслуживании. Более того, уже через 1-2 месяца заканчивается временная скидка Минфина на бензин и цен взлетит и будет более 8 шекелей

Ранее редакция нашего сайта писала, что Либерман обещает «решительные» инициативы по сдерживанию роста цен на жилье. На встрече с Национальной федерацией строителей на прошлой неделе Либерман сказал, что он работает как с министром внутренних дел Айелет Шакед, так и с министром жилищного строительства Зеевом Элькиным над новым подходом, который, по его словам, будет «решительным» и «ведущим к глубоким изменениям», направленными на комплексное решение жилищного вопроса. Он не сообщил никаких подробностей.

Кроме того, Курсор сообщал, что рост цен на стройматериалы привел к подорожанию жилья.

Еще напомним, что в Израиле начался первый этап лотереи квартир со скидкой.