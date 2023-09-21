Израильтяне подали коллективный иск в суд на известную торговую сеть из-за продажи поддельного продукта

Пострадавшие покупатели выдвинули свои требования к компании.

В окружной суд в Лоде поступил коллективный иск на сумму 45 миллионов шекелей против владельца сети супермаркетов "Рами Леви".

Об этом пишет "Новости Израиля".

Он обвиняется в обмане потребителей за счет продажи поддельного меда. "Рами Леви" приобрел большую партию меда (150 тонн) в Греции и предлагал его покупателям как чистый продукт. Однако экспертиза показала, что в 900-граммовых баночках меда, закупленного в рамках импортного тендера на Рош ха-шана, присутствует сироп псикоза.

Объединение пчеловодов подозревало нечестные действия, и поэтому заказало немецкой фирме анализ меда, импортированного "Рами Леви". Их подозрения оказались верными: маркировка "100-процентный мед" оказалась недостоверной.

В иске утверждается, что "Рами Леви" сделал приобретенный им мед из Греции эксклюзивным товаром на праздники, сняв с продажи продукцию израильских пчеловодов "Яд Мордехай", принадлежащую компании "Штраус". Таким образом, он нарушил правила конкуренции во время пикового спроса на мед. Во время осенних праздников приходится до 40% общего потребления меда в Израиле.

"Рами Леви" игнорирует законы и условия торгового конкурса, в котором участвовал, при этом получая налоговые льготы на миллионы шекелей", - говорится в иске.

Истцы обращают внимание на еще одно нарушение со стороны "Рами Леви": на сайте торговой сети мед с сиропом стоит 16,7 шекелей, хотя по условиям импортного тендера он обязался не продавать его выше 15,9 шекелей.

Напомним, торговую сеть "Рами Леви" обвинили в продаже подделки популярного дефицитного продукта.