Торговую сеть "Рами Леви" обвинили в продаже подделки популярного дефицитного продукта - подробности

Подозрение у специалистов вызвало низкая цена на этот товар.

Лабораторная проверка показала, что импортный мед, реализуемый в сети «Рами Леви», содержит сахарный сироп, что является нарушением стандарта качества меда.

Об этом пишет «Двар ха овдим б’Эрец-Исраэль».

Сеть «Рами Леви» вошла в число победителей тендера, объявленного министерством сельского хозяйства, на импорт меда к Рош ха-Шана. Сети было разрешено беспошлинно ввезти 150 тонн меда в банках весом 900 граммов.

Сеть импортировала около 170 тысяч банок меда, приобретенных у греческого производителя Regina, и взяла на себя обязательство продавать чистый мед по цене 15,9 шекеля за 900 граммов (около 17,5 шекеля за килограмм). Это очень низкая цена по сравнению с ценой на мед, производимый в Израиле, которая в среднем составляет 36 шекелей за килограмм.

Низкая цена вызвала подозрения у Совета медовой индустрии, который отправил его на проверку качества в международную лабораторию Intertek в Германии.

Результаты проверки показали наличие ингредиента псикоза, которые представляют собой сахарный сироп, поэтому продукт не соответствует европейскому стандарту качества чистого меда. В минсельхоз поступили жалоба и заключение лаборатории, вопрос находится на рассмотрении.

Совет медовой индустрии заявляет, что не возражают против импорта меда в периоды дефицита продукта, но дикая политика импорта нанесет вред пчеловодам и сделает пчеловодство экономически нерентабельным.

"Мед прошел проверки министерства здравоохранения и Израильского института стандартов. Результаты испытаний показали, что мед на сто процентов натуральный, и на основании этого министерство здравоохранения Израиля одобрило его для продажи в Израиле", - говорится в заявлении сети «Рами Леви».

"Курсор" также информировал, что крупнейший производитель в Израиле повысил цену на популярный дефицитный продукт.