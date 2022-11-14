Израильтяне потратили впустую еды на 21 миллиард шекелей

В отчете Leket Israel о пищевых отходах, опубликованном в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, сказано, что в 2021 году израильтяне выбросили 2,6 миллиона тонн еды на сумму 21,3 миллиарда шекелей (6,1 миллиарда долларов).

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В среднем в прошлом году отдельные домохозяйства тратили 3500 шекелей (1000 долларов США) на еду, которую в итоге выбрасывали. Эти отходы были эквивалентны 37% продуктов питания, производимых в Израиле.

Половина продуктов, которые были выброшены, – на сумму более 1 миллиона тонн и стоимостью 7,5 миллиардов шекелей (2,14 миллиарда долларов США) – была утилизирована и пригодна для потребления человеком.

В ходе исследования эксперты изучили 18 стран и обнаружили, что Израиль реализовал наименьшее количество политик, направленных на борьбу с явлением пищевых отходов. Франция оказалась на первом месте.

По мнению исследователей, программы спасения продовольствия могут помочь смягчить высокий уровень отсутствия продовольственной безопасности в стране – 16,2% израильских домохозяйств, или около 450 000 домов, в 2021 году.

«Спасение всего 20% продовольствия, которое в настоящее время выбрасывается, устранит весь разрыв в области отсутствия продовольственной безопасности в Израиле и обойдется всего в 1,1 миллиарда шекелей (314 миллионов долларов США)», – сказано в отчете.

Организация оценила экологические издержки отходов в 3,6 миллиарда шекелей, учитывая потери земельных ресурсов, воды, сбора и переработки отходов, а также загрязнение воздуха и выброс примерно 5 миллионов тонн парниковых газов, что составляет 6% всех выбросов парниковых газов в Израиле.

По словам гендиректора Leket Гиди Кроха, он не был удивлен результатами, упомянув, что предупреждения организации «каждый год отбрасываются».

Отметим, что Leket Israel является крупнейшей в Израиле организацией по спасению продуктов питания, занимающейся спасением излишков питательных продуктов и раздачей их нуждающимся людям через около 200 других некоммерческих организаций.

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