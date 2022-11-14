В Израиле резко упали продажи жилья в новостройках: названа причина

В третьем квартале этого года в Израиле было продано на 40% меньше новых квартир, чем за соответствующий прериод 2021 года.

Рынок квартир в новостройках вернулся на уровень, на котором он был три года назад.

Об этом пишет Globes.

Так, согласно данным Центрального статистического бюро, в третьем квартале этого года продажи жилья в новых домах упали на 25% по сравнению с предыдущим кварталом и на 40% по сравнению с третьим кварталом 2021 года. Иерусалим возглавил продажи новых квартир в третьем квартале этого года. Далее располагаются Нетания, Тель-Авив и Кирьят-Гат.

«Повышение процентных ставок и уход инвесторов с рынка жилья после того, как министр финансов Авигдор Либерман год назад повысил налог на покупку инвестиционных домов, оставили свой след. Все меньше людей могут позволить себе взять ипотечный кредит и уложиться в высокие цены на жилье», — говорится в материале.

Отмечается, что ипотечное кредитование снижается в октябре пятый месяц подряд, чего не случалось уже как минимум одиннадцать лет.

«С ноября 2021 года, когда продажи квартир в новостройках достигли рекордного уровня (более 7000), рынок резко упал. По данным Центрального бюро статистики, в течение года темпы продаж регрессировали до уровня середины 2019 года. Среднее время, необходимое для продажи новой квартиры, также вернулось к уровню 2019 года. Теперь для продажи … в среднем требуется 16,6 месяца, что вдвое больше, чем в третьем квартале прошлого года, что указывает на растущие трудности со стороны застройщиков в продаже новых квартир», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, бывший министр жилищного строительства Зеев Элькин предупредил о возможном росте цен на жилье.

Также Курсор информировал о том, что в городе Ноф-ха-Галиль появятся новые жилые кварталы.