Большинство наших граждан считают, что религия оказывает значительное влияние на жизнь в Израиле.

Недавний опрос, проведенный Институтом еврейских и сионистских исследований, обнаружил значительный раскол в отношении религии в израильском обществе.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

По результатам опроса, 67% светских евреев Израиля, ранее посещавших синагогу в Йом Кипур, решили не посещать ее в этом году. Количество светских евреев, которые не посещали синагогу в этом году и не планируют посещать в будущем, составляет 25%, а 29% еще не определились, будут ли они посещать синагогу в будущем или нет. Часть израильтян считает, что отношение к религии ухудшилось во время правления Беннета-Лапида.

Основатель Института еврейских и сионистских исследований, Даниэль Гольдман, отметил, что опрос показывает, как ситуация в стране приводит к увеличению расстояния между широкой общественностью и синагогой, а также ухудшению отношения к иудаизму во время правления данного правительства.

Ранее Центральное статистическое бюро провело опрос, посвященный отношению общественности к влиянию религии в стране. Около 56% жителей Израиля в возрасте 20 лет и старше считают, что влияние религии усилилось в различных сферах в последние годы. Аж 73% опрошенных, что составляет около 4.28 миллиона человек, считают, что религия оказывает сильное влияние на жизнь в стране. Этот показатель одинаков для мужчин и женщин, но среди жителей еврейского происхождения он выше, чем среди арабского населения (77% и 52% соответственно).

Те, кто считает, что религия сильно влияет на жизнь в стране, в основном проживают в крупных городах с населением более 200 000 человек. В Хайфе этот показатель составляет 81%, а в Бней-Браке 60%.

Ранее опрос показал, нужно ли разрешить евреям подниматься на Храмовую гору.