Нужно ли разрешить евреям подниматься на Храмовую гору - опрос

В период праздников был зафиксирован резкий скачок числа евреев, поднявшихся на Храмовую гору.

Почти половина (48%) израильтян считают, что евреям не следует подниматься на Храмовую гору.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Maariv.

По мнению большинства респондентов, евреям не следует подниматься на Храмовую гору по соображениям безопасности, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта.

В то же время почти четверть (24%) опрошенных выступили против восхождения евреев на Храмовую гору, поскольку главный раввинат запрещает это по религиозным соображениям.

В то же время еще 24% респондентов ответили, что необходимо подниматься на Храмовую гору, и настало время изменить статус-кво в этом святом месте. Еще 4% затруднились с ответом.

Как сообщал Курсор, на молитву в канун Йом-Кипура на Храмовую гору в воскресенье, 24 сентября, поднялись 595 евреев. Этот показатель на 19% превысил предыдущий рекорд по количеству людей, поднявшихся на Храмовую гору в канун Йом-Кипура. Прежнее достижение было зафиксировано в прошлом году.

Также мы писали о том, что службы безопасности Израиля повысили уровень готовности к Йом-Кипуру в связи с угрозой совершения терактов в праздничные дни. Тысячи полицейских будут развернуты по всей стране, при этом особое внимание будет уделяться синагогам и общественным местам.

Ранее Курсор информировал о том, что накануне недалеко от Старого города Иерусалима религиозный активист движения «Хозрим ле-Хар» попытался провести овцу на Храмовую гору, чтобы преподнести ее в качестве жертвоприношения там. Полиция не дала ему это сделать, задержав мужчину.