Израильтяне смогут купить билет в любом кинотеатре за 10 шекелей

Акция будет действовать во всех кинотеатрах страны, но только один день.

Министерство культуры и спорта объявило, что 13 сентября будет отмечаться как "День израильского кино". В честь этого, более 40 израильских фильмов будут показаны в 57 кинотеатрах по всей стране, что составляет около 80 кинозалов.

Об этом сообщает "Детали".

Будут представлены фильмы, включая лауреатов премии "Офир", которые вышли на экраны в текущем году, а также фильмы предыдущих лет, получившие призы в Израиле и за рубежом. Все эти фильмы можно будет посмотреть всего за десять шекелей.

Любители кино смогут насладиться всеми главными премьерами 2023 года, включая победителя кинопремии "Офир" под названием "Семь благословений", а также фильмы "Восток", "Исчезающий солдат", "Лапша", "Дом" и другие. Кроме того, 13 сентября состоится премьера комедийной драмы "Дом обезьян", в которой сыграли известный комик Адир Миллер и звезда сериала "Совецка" Сюзанна Папян.

В рамках акции также будут показаны 11 документальных фильмов, которые были отмечены наградами на различных кинофестивалях.

Пресс-релиз министерства культуры также отмечает, что это впервые, когда акция будет проведена также в Назарете и Рахате.

Еще "Курсор" информировал, что в Хайфе проведут 39 Международный кинофестиваль, на котором покажут новый фильм с Джонни Деппом. Мероприятие будет проходить в период с 28 сентября по 7 октября.