Израильтяне смогут купить дешевле билеты на рейсы Ryanair - названы условия

Наши граждане смогут сэкономить на перелетах.

Авиакомпания Ryanair запустила распродажу билетов на рейсы до конца 2023 года. Акция включает практически все рынки, охватываемые Ryanair, за исключением маршрутов до Турции и Марокко.

Об этом пишет "Детали".

Чтобы получить скидку, пассажирам нужно ввести промо-код FS20OFFP при бронировании билета. Это позволит получить скидку в 20% от обычной цены перелета. Другой способ получить скидку - перейти на страницу распродажи на официальном сайте Ryanair.

На главной странице сайта нужно кликнуть на баннер, открывающий распродажу, а затем выбрать город вылета. Скидка будет автоматически применена, и информация о скидке будет отображаться на странице выбора рейсов.

Распродажа Ryanair доступна для перелетов с 20 сентября по 15 декабря 2023 года, за исключением периода рождественских и новогодних каникул. Система бронирования Ryanair показывает, что из аэропорта Тель-Авива можно купить билеты на 12 городов Европы по цене от 16 до 36 евро в одну сторону, включая все сборы.

Самые дешевые билеты Ryanair доступны на рейсы в Пафос, Софию, Бухарест, Мальту, Неаполь, Турин, Бари, Познань и Венецию. Цены на билеты в эти города составляют от 16 до 25 евро в одну сторону.

Ранее компания «Исраэйр» предупредила об изменении цен на полеты в Эйлат. Уже в октябре все желающие смогут отправиться в Эйлат по цене 96 шекелей за билет.