Компания «Исраэйр» предупредила об изменении цен на полеты в Эйлат

Билеты подешевеют и уже известно, когда это должно произойти.

Принадлежащая Рами Леви и его бизнес-партеру компания «Исраэйр» планирует после праздников предложить исключительно дешевые авиабилеты на полеты в Эйлат. Таким образом уже в октябре все желающие смогут отправиться в Эйлат по цене 96 шекелей за билет.

Об этом пишут "Детали".

Стоит отметить, что упомянутые цены (включающие провоз только ручной клади) предлагаются на все даты, начиная с 1 октября. Правда по субботам это предложение действовать не будет, поскольку новые владельцы авиакомпании сразу заявили, что «Исраэйр» не будет выполнять рейсы в этот день, а 2 мая 2021 года совет директоров «Исраэйр» утвердил решение Рами Леви прекратить полеты авиакомпании по субботам и еврейским праздникам.

Примечательно, что такое решение никак не повлияло на доходность авиакомпании и уже в первом квартале 20223 года она продемонстрировала чистую прибыль на сумму 2,9 миллиона шекелей. Доходы авиакомпании по сравнению с первым кварталом предкризисного 2019 года подскочили более чем вдвое и достигли 94 миллионов шекелей.

Ранее "Курсор" писал о том, что из рф в Израиль запускают новые авиарейсы – известна стоимость билетов. Осуществлять перелеты будет российская бюджетная компания Red Wings.

Также мы сообщали, что СМИ узнали, возобновятся ли прямые рейсы между Израилем и Китаем. Все прямые рейсы из Израиля в Китай и обратно были заморожены после начала пандемии COVID-19. Развозов считает приоритетом восстановление туристического сотрудничества с Китаем.