Израильтяне спасли раненого верблюда в пустыне

Небезразличные друзья помогли бедуинам, которые потом приняли их в своей деревне.

Двое израильтян отправились путешествовать на джипе по Иудейской пустыне, где встретили бедуинов, накрывавших одеялом раненого верблюда. Они решили остановиться, положить животное в багажник и отвезти его в родную деревню.

Об этом сообщает Walla.

Это произошло возле каньона Нахаль-Хевер, где, вероятно, верблюд сорвался и упал на камни.

«Мы сделали остановку, взяли из джипа толстые ремни и помогли бедуинам тащить верблюда 15 минут, пока не вышли на тропу. После этого они задали нам вопрос, можем ли мы помочь им и доставить верблюда в деревню на нашем авто», ‒ поделился Хагай Таль из Ход-ха-Шарона.

Мужчина и его друг по имени Шахар открыли багажник, расчистили его и поместили туда животное. Далее к ним присоединились восемь бедуинов, повиснув по обеим сторонам машины. Таким образом они проехали примерно 4 километра до лагеря бедуинов, после чего те попросили израильтян ехать обратно, чтобы забрать оставшихся там ослов.

После они вернулись в деревню Дкейка, где двое израильтян ощутили на себе бедуинское гостеприимство ‒ их угостили чаем и кофе, а также общение сопровождалось обсуждением футбола. По словам Хагая, бедуины не общались на иврите, но, к счастью, его друг знал арабский.

На следующий день Хагай почистил джип от пятен крови, которые остались после транспортировки раненого верблюда.

«Мне сказали, что, когда верблюд ломает ногу, ему конец, но он только поранил ее, так что жить будет», ‒ поделился он.

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