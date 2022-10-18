Израильтяне уже не расхватывают квартиры: что происходит на рынке жилья

Тенденция на уменьшение спроса на новое жилье просматривается с середины прошлого года, и в последний квартал достигла самой низкой точки.

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные за июнь-август текущего года, которые показали, что в стране продолжается снижаться спрос на новую недвижимость.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

За второй и третий месяц лета число продаж новых квартир снизилось почти на четверть (24,2%), по сравнению с предыдущим кварталом. С марта по май 2022 года продажи жилья упали с 12 194 до 9 238. И такая тенденция просматривается с середины прошлого год, но в последний квартал достигла самого низкого показателя.

Эксперты отметили, что самый большой спад произошел в августе (на 4,8%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 48,8%.

При этом, в Иерусалиме, Лоде и Хайфе продажи новых квартир или выросли, или остались на прежнем уровне, а вот в Рамат-Гане спрос очень сильно упал (с 709 квартир до 196), такая же ситуация наблюдается в Ашкелоне и Нетании.

Предполагается, что люди боятся постоянного повышения учетных ставок Банком Израиля с целью борьбы с инфляцией. По состоянию на август текущего года количество взятых ипотечных ссуд снизилось на 18%.

«Курсор» писал ранее, что цены на квартиры в сентябре выросли на 1,9%, показав по сравнению с прошлым годом увеличение цены 19,0%. Резкий рост процентной ставки не смог остановить движение цен.