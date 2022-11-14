Израильтяне в прошлом году выбросили продуктов на 21,3 млрд шекелей

Многие семьи в Израиле находятся за чертой бедности, но в стране продолжает с каждым годом увеличиваться количество пищи, выбрасываемой в мусорные баки. При чем, граждане выбрасывают совершенно нормальрные продукты, которые могли бы быть использованы.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Согласно данным организации «Лекет Исраэль» в прошлом году в Израиле было выброшено 2,5 млн тонн пищи, что на 100 тысяч тонн больше, чем за каждый из предыдущих трех лет. Выброшенные продукты составляют 37% от производимых в стране.

За прошлый год в мусорные баки было отправлено пищи на 21,3 млрд шекелей, что на 2,2 млрд больше, чем в 2020 году.

Еще 19 процентов продуктов, оценивающих в 4,1 млрд шекелей, были потеряны в процессе выращивания или изготовления. Остальное (81 процент, стоящий 17,2 млрд шекелей) — это потери в процессе развозки, продажи и потребления.

В организации отмечают, что Израиль остается на последнем месте в списке стран по объему мер, которые предпринимаются для спасения пищи. В частности, речь идет о государственном стимулировании пожертвования еды в пользу бедных и национальной программе для ее спасения.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным организации «Латет», на сегодняшний день 680 475 семей в Израиле живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности.