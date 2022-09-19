Стало известно, сколько семей в Израиле живут на грани голода

Повышение цен, наносящее основной удар по слабым слоям населения, с начала нынешнего года превратилось в выраженную тенденцию.

Согласно данным организации «Латет», на сегодняшний день 680 475 семей в Израиле живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности.

Об этом сообщает Telegram-канале «Голос Израиля».

Из них 312 825 семей находятся на грани голода в условиях острой нехватки продовольствия. 1,084,251 детей, что составляет около трети детей Израиля, не обеспечены продовольствием, из них 601 058 на грани голода, испытывают острую нехватку продовольствия.

Как сообщает издание Themarker, по слабым слоям населения большой удар наносит подорожание цен в стране. Из-за этого в магазинах учащаются случаи краж. В прошлом году представители верхних и нижних социальных страт тоже страдали от дороговизны, но разрыв между ними не был столь значителен.

Отмечается, что затраты на покупку еды в размере 2500 шекелей в месяц для малообеспеченных семей гораздо чувствительнее, чем затраты в размере 3500 шекелей для состоятельных граждан. .

«Курсор» писал ранее, что приближаются праздники, и как правило, на Рош ха-Шана и Суккот израильтяне покупают большое количество продуктов, чтобы устроить пышное застолье. Но согласно исследованию, проведенному аналитиками компании BDO по заказу организации «Лекет Исраэль», в мусор во время праздников уйдет около 250 тысяч тонн продуктов на сумму 1,2 млрд шекелей.

Еще мы писали, что после окончания праздников в Израиле ожидается увеличение цен на продукты, оно может составить от 10 до 20 процентов. Об этом заявили не только импортеры, но и производители.