Израильтяне вышли на протесты возле дома раввина Цви Костинера

Ответом на оскорбления антисемитов из ЛГБТ сообщества стал митинг израильтян, собравшихся с флагами и танцами перед домом раввина Костинера. В это время на самого раввина попытался напасть один из активистов ЛГБТ.

В связи с инцидентом со стороны ЛГБТ-антисемитов, оскорбивших своими надписями раввина Костнира, жители Иерусалима собрались на митинг с флагами и танцами вокруг дома раввина.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Протестующие вывесили плакаты с надписями «Отец и мать = семья» и «Хватит ЛГБТ-засилья и принуждения».

Сообщается, что в это время один активист из ЛГБТ-сообщества набросился на раввина возле иешивы в Мицпе-Рамон.

Люди уверены, что таким образом ЛГБТ-антисемитизм и юдофобия выходят на новый уровень в Израиле. Полиция арестовала нападавшего. Детали выясняются.

«Курсор» писал об омерзительном происшествии: ЛГБТ-антисемиты осквернили дом раввина. Антисемиты из ЛГБТ организации сорвали с дома раввина Цви Костинера плакаты с надписями «В разрушении семьи — нет гордости». Они назвали раввина нацистом.

Мы информировали, что в Израиле откроют новую государственную ЛГБТ-клинику. Министр здравоохранения Ницан Горовиц (Мерец) и замдиректора государственной больницы «Шиба» Арнон Афек объявили об открытии специализированной ЛГБТ-клиники.

также сообщалось, что студенты иешивы напали на ЛГБТ-пару в Иерусалиме. «Ужасно, что в Государстве Израиль происходят подобные вещи», — написал один из пострадавших в своем Instagram. «Камень чудесным образом прошел над головой Кевина и не задел его».