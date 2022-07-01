Израильтяне вышли на протесты возле дома раввина Цви Костинера

В связи с инцидентом со стороны ЛГБТ-антисемитов, оскорбивших своими надписями раввина Костнира, жители Иерусалима собрались на митинг с флагами и танцами вокруг дома раввина.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
Протестующие вывесили плакаты с надписями «Отец и мать = семья» и «Хватит ЛГБТ-засилья и принуждения».
Сообщается, что в это время один активист из ЛГБТ-сообщества набросился на раввина возле иешивы в Мицпе-Рамон.
Люди уверены, что таким образом ЛГБТ-антисемитизм и юдофобия выходят на новый уровень в Израиле. Полиция арестовала нападавшего. Детали выясняются.
«Курсор» писал об омерзительном происшествии: ЛГБТ-антисемиты осквернили дом раввина. Антисемиты из ЛГБТ организации сорвали с дома раввина Цви Костинера плакаты с надписями «В разрушении семьи — нет гордости». Они назвали раввина нацистом.
Мы информировали, что в Израиле откроют новую государственную ЛГБТ-клинику. Министр здравоохранения Ницан Горовиц (Мерец) и замдиректора государственной больницы «Шиба» Арнон Афек объявили об открытии специализированной ЛГБТ-клиники.
также сообщалось, что студенты иешивы напали на ЛГБТ-пару в Иерусалиме. «Ужасно, что в Государстве Израиль происходят подобные вещи», — написал один из пострадавших в своем Instagram. «Камень чудесным образом прошел над головой Кевина и не задел его».