Омерзительное происшествие: ЛГБТ-антисемиты осквернили дом раввина

Антисемиты из ЛГБТ организации сорвали с дома раввина Цви Костинера плакаты с надписями «В разрушении семьи — нет гордости». Они назвали раввина нацистом.

В Израиле произошел омерзительный акт ненависти по отношению к раввину Цви Костинеру.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

ЛГБТ-антисемиты написали граффити, направленное против раввина Цви Костинера, главы иешивы Мицпе-Рамона. Они обозвали его “нацистом” и сорвали вывески на частном доме, на которых были надписи «В разрушении семьи — нет гордости».

Раввин Цви Костинер ранее выступал против гомосексуализма: «Гомосексуалы, домой! Скажите: ЛГБТ – домой! Это зло, зло, зло!»

«Курсор» сообщал, что ребенок, которого забыли в машине в Эладе, умер. Друг отца ребенка попросил одолжить машину, и в этот момент он обнаружил ребенка. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, но медикам не удалось спасти ее жизнь.

Ранее мы сообщали, то в Эладе ребенка забыли в машине: девочка находится в критическом состоянии. Ребенок был оставлен в машине на несколько часов. Температура в Эладе составляет около 31 градуса по Цельсию (примерно 88 градусов по Фаренгейту).

Также мы передавали о массовой стрельбе в Шхеме: Либерман публично обратился к раненому полковнику ЦАХАЛа. «Я с нетерпением жду скорейшего возвращения Роя Цвейга к оперативной деятельности — ЦАХАЛ нуждается в таких людях, как вы», — написал Либерман.