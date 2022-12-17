Израильтяне застряли в охваченном протестами Перу, где уже более 20 человек погибли

В Перу в результате беспорядков, вспыхнувших после свержения президента Педро Кастильо, уже погибли более 20 человек.

Об этом сообщает Mako.

Многочисленные демонстрации привели к серьезным перебоям в работе транспорта в Перу, закрытию аэропортов и остановке некоторых железнодорожных линий.

На фоне этих событий компании Passportcard и Magnus Search and Rescue Services объявили, что их команды в последние дни работали над спасением израильских путешественников, застрявших в Перу после событий. Passportcard заявила, что находится в прямом контакте со всеми израильскими страхователями компании и работает над поиском решений для их спасения.

16 декабря Ревиталь Виницкий, израильская туристка, застрявшая в Перу, сообщила, что ее рейс, запланированный на вчерашнее утро, отменен.

«Прошлой ночью я забронировала рейс Bezeq в Лиму, но я не знала, будет ли это реализовано. Я прибыла в аэропорт и вижу, что он закрыт, нас никто не информирует. Мы очень надеемся на лучшее. Я пошла в офис авиакомпании, потому что они не отвечают на телефонные звонки. Они не знают английского, говорят по-испански, и поговорить не с кем. В последние несколько дней я связалась с посольством в Перу, чтобы узнать, что ожидается. В основном они говорили нам подождать, потому что они сами не знают», ‒ поделилась она.

«Курсор» сообщал, что в Перу министры уходят в отставку после гибели протестующих.