В Перу министры уходят в отставку после гибели протестующих

Один из чиновников заявил, что «государственное насилие не может быть непропорциональным и приводить к смерти».

Два члена кабинета министров Перу подали в отставку после массовых протестов, потрясших страну после отстранения от должности и ареста бывшего президента Педро Кастильо, что лишь усилило давление на новое правительство страны.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, известно об отставке министра образования Патрисия Корреа и министра культуры Хаира Переса. Они сослались на гибель людей во время беспорядков.

«Сегодня утром я подала заявление об уходе с поста министра образования. Гибель соотечественников не имеет оправдания. Государственное насилие не может быть непропорциональным и приводить к смерти», – заявила Корреа.

Изгнание Кастильо вызвало гневные протесты, когда демонстранты призвали к досрочным выборам, закрытию Конгресса, учредительному собранию и отставке нового президента Дины Болуарте.

Протесты продолжились в пятницу, основные дороги были заблокированы, а аэропорты вынуждены закрыться. По данным властей, на данный момент в ходе протестов было убито не менее 17 человек, и еще по меньшей мере пятеро умерли от косвенных последствий.

Организация Объединенных Наций в пятницу выразила «глубокую обеспокоенность» сообщениями о гибели и задержании несовершеннолетних, участвовавших в демонстрациях. Правительство Перу заявило, что министр иностранных дел Ана Сесилия Герваси во вторник встретится с Верховной комиссией ООН, чтобы обсудить ситуацию.

В четверг восемь человек были убиты в столкновениях между силами безопасности и протестующими в Аякучо, по данным местных властей, после того, как коллегия Верховного суда распорядилась о предварительном заключении Кастильо на 1,5 года, пока он находится под следствием по обвинению в «бунте и заговоре». Кастильо отрицает правонарушения и говорит, что остается законным президентом страны.

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