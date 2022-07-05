Израильтянин бесследно пропал во время круизного путешествия

Во время круиза по Средиземному морю исчез 33-летний израильский турист Уриэль Нофах. Мужчина находился в путешествии один и последний раз его видели в своей каюте.
Об этом сообщает издание News.israelinfo.
Известно, что турист купил билет на корабль, принадлежавший израильской компании «Мано сапанут». Теплоход вышел из порта Хайфы и направился на Кипр, а потом держал курс на остров Родос и через 5 дней должен был вернуться домой.
Согласно полицейским данным, первую остановку корабль совершил на кипрском порту Лимасол. Пассажиры сошли на берег, а Уриэль Нофах решил остаться в каюте и помолиться. С тех пор мужчину никто не видел.
Семья израильтянина забила тревогу, потому что он долгое время не выходил на связь. Родственники сообщили о пропаже мужчины, когда корабль уже возвращался домой из острова Родос.
Полицейские поднялись на борт со специально обученными собаками, но туриста нигде не было, а его каюта была в идеальном порядке. Началось расследование, но его усложняет тот факт, что на корабле отсутствовали камеры наблюдения. Вещи пропавшего были на месте, поэтому полиция исключила вероятность ограбления.
Рассматриваются две версии случившегося: несчастный случай, когда мужчина вышел на палубу и упал с корабля, или самоубийство. Однако родственники мужчины не согласны с версией, что он мог покончить с собой, потому что он отправился в круиз, чтобы набраться сил и «очистить голову».
«Курсор» писал ранее, что в Нагарии 83-летний мужчина пропал после того, как покинул аэропорт.