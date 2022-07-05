Израильтянин бесследно пропал во время круизного путешествия

Во время путешествия по Средиземному морю на круизном лайнере бесследно пропал израильтянин, полиция рассматривает две версии.

Во время круиза по Средиземному морю исчез 33-летний израильский турист Уриэль Нофах. Мужчина находился в путешествии один и последний раз его видели в своей каюте.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что турист купил билет на корабль, принадлежавший израильской компании «Мано сапанут». Теплоход вышел из порта Хайфы и направился на Кипр, а потом держал курс на остров Родос и через 5 дней должен был вернуться домой.

Согласно полицейским данным, первую остановку корабль совершил на кипрском порту Лимасол. Пассажиры сошли на берег, а Уриэль Нофах решил остаться в каюте и помолиться. С тех пор мужчину никто не видел.

Семья израильтянина забила тревогу, потому что он долгое время не выходил на связь. Родственники сообщили о пропаже мужчины, когда корабль уже возвращался домой из острова Родос.

Полицейские поднялись на борт со специально обученными собаками, но туриста нигде не было, а его каюта была в идеальном порядке. Началось расследование, но его усложняет тот факт, что на корабле отсутствовали камеры наблюдения. Вещи пропавшего были на месте, поэтому полиция исключила вероятность ограбления.

Рассматриваются две версии случившегося: несчастный случай, когда мужчина вышел на палубу и упал с корабля, или самоубийство. Однако родственники мужчины не согласны с версией, что он мог покончить с собой, потому что он отправился в круиз, чтобы набраться сил и «очистить голову».

«Курсор» писал ранее, что в Нагарии 83-летний мужчина пропал после того, как покинул аэропорт.