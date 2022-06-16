В Нагарии пропал 83-летний израильтянин: полиция просит о помощи

83-летний мужчина пропал без вести в Нагарии после того, как покинул аэропорт. Полиция показала его фото и описала приметы мужчины. Семья надеется на помощь общественности.

Полиция Израиля просит общественность помочь в поисках 83-летнего Ланге Самуэля, который ушел вчера в среду около 20:00 с центрального вокзала Эгед в Нагарии и с тех пор исчез. Сегодня члены его семьи получили разрешение публично сообщить о его исчезновении.

Описание: рост 1,65 метра, полное телосложение, вьющиеся седые волосы.

Описание одежды: зеленая рубашка с красочными клетчатыми шортами и шляпа.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят позвонить на горячую линию израильской полиции 100 или в полицейский участок Нагарии по телефону 04-9518444.

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