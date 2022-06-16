В Нагарии пропал 83-летний израильтянин: полиция просит о помощи

10:49, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: пресс-служба полиции

83-летний мужчина пропал без вести в Нагарии после того, как покинул аэропорт. Полиция показала его фото и описала приметы мужчины. Семья надеется на помощь общественности.

Полиция Израиля просит общественность помочь в поисках 83-летнего Ланге Самуэля, который ушел вчера в среду около 20:00 с центрального вокзала Эгед в Нагарии и с тех пор исчез. Сегодня члены его семьи получили разрешение публично сообщить о его исчезновении.

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Описание: рост 1,65 метра, полное телосложение, вьющиеся седые волосы.

Описание одежды: зеленая рубашка с красочными клетчатыми шортами и шляпа.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят позвонить на горячую линию израильской полиции 100 или в полицейский участок Нагарии по телефону 04-9518444.

Ранее Курсор писал, что арабы решили заснять трюки своего напарника прямо посреди полосы, что представляло реальную опасность для всех участников дорожного движения,

Еще напомним, что владелец фермы сегодня в среду подвергся нападению с камнями на пастбище. Медики МАДА и фельдшеры оказали ему помощь и эвакуировали его в больницу Сорока в легком состоянии с травмами верхней части тела.

Кроме того, рабочий в Иерусалиме атаковал ультраортодокса на строительной площадке.Видео, которое активно распространяется в соцсетях, поразило израильтян своей жестокостью.

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Автор материала:
Ирен Давид
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