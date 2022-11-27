Израильтянин подал иск против Google за вторжение в личную жизнь

Пользователь сервисов Google заметил, что приложение «систематически нарушает неприкосновенность частной жизни пользователей, при этом обогащаясь за их счет».

Израильтянин Л. часто использовал приложения Google на своем мобильном телефоне и продукты Google home, в частности Google Assistant. Просматривая историю приложения, он обнаружил множество разговоров между ним и членами его семьи, которые он не просил записывать.

Об этом информирует Mako.

Google Assistant был установлен на телевизоре в его гостиной. Это программа, использующая распознавание голоса для предоставления информации, инструкций и поиска в интернете. Оно активируется с помощью следующей пары слов: «Окей, Google» или «Привет, Google» и переходит в режим «активного прослушивания».

Пользователь Л. обнаружил, что в значительном проценте записанных им разговоров слова активации: «Окей, Google» или «Привет, Google» не произносились. В таких записях присутствуют различные разговоры, в том числе аудиофайлы, которые содержат конфиденциальную информацию. Например, во время одного звонка заявитель сообщил о какой-то проблеме с безопасностью, связанной с его работой, а также были записаны другие рабочие звонки. Помимо этого, были записаны и его несовершеннолетние дети. Дочь просто пела с его женой, и его отец также был записан.

Л. также заметил, что различные рекламные объявления, которые он просматривает, были адаптированы к разговорам, которые он вел дома, при этом не активируя службы приложения. Он заметил, что много раз служба приложения запускалась на его мобильном устройстве, даже если он не активировал ее словами активации. Всего за 2021-2022 годы было записано и сохранено 16 разговоров без согласия мужчины.

Л. решил подать в суд на Google через адвокатов Илана Шади, Омера Паинточ и Шломи Вайнберга. Он обратился в Окружной суд Тель-Авива в отношении сервиса Google Assistant, который «систематически нарушает неприкосновенность частной жизни пользователей, при этом обогащаясь за их счет».

В Google заявили: «Мы еще не получили обвинительное заключение, поэтому мы не можем комментировать этот вопрос.

Ранее Курсор информировал, что Google добавила в ОС Android и браузер Chrome вход по отпечатку пальцев.