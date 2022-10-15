Теперь никаких паролей: Google добавила в ОС Android и браузер Chrome вход по отпечатку пальцев

Компании Apple, Google, Microsoft и другие представители отрасли планируют заменить пароли веб-сайтов/приложений «ключами доступа». Инициатива позволяет разблокировать свое устройство без ввода слов.

Операционная система Android и браузер Google Chrome будут поддерживать вход с паролем.

Об этом 15 октября сообщает The Verge.

Google анализирует опыт использования существующих менеджеров паролей, таким как его собственный, где пользователь просто подтверждает код доступа/отпечаток пальца гаджета. Это можно сделать прежде чем сохраненные учетные данные будут автоматически введены. Точно так же пароли надежно резервируются и синхронизируются с Google Password Manager, чтобы «предотвратить блокировку в случае потери устройства».

Google Password Manager будет синхронизировать и создавать резервные копии паролей на Android. Сегодня анонсированы две функции для первых пользователей, которые регистрируются в бета-версии сервисов Google Play и используют Chrome Canary , а стабильный запуск состоится «позднее в этом году».

Пользователи могут использовать пароли на устройствах Android, которые безопасно синхронизируются с помощью Google Password Manager. Разработчики могут создавать поддержку ключей доступа в Интернете с помощью Chrome, через WebAuthn API, на Android и других платформах.

Для создания ключа доступа (1-2) в совместимом сервисе следует подтвердить информацию об учетной записи ключа доступа, а затем отпечаток пальца, лицо или код доступа разблокирует смартфон. Точно так же вход в систему (3-4) просто включает в себя выбор правильной учетной записи и разблокировку гаджета.

Ранее «Курсор» сообщал, как вычислить, что вашим Google-аккаунтом кто-то пользуется. Рекомендуется обновлять пароли не реже раза в три месяца, но если вдруг появились подозрения, что кто-то пользуется вашим аккаунтом, то ознакомьтесь с советами экспертами, что делать в этом случае.