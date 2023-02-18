Израильтянин Саги Муки победил на турнире Большого шлема по дзюдо

В турнире Большого шлема в Тель-Авиве одержал победу израильский дзюдоист Саги Муки. Это первое золото спортсмена с 2021 года.

Об этом Саги Муки сообщил в своем Инстаграме.

В финале турнира спортсмен сразился с турецким дзюдоистом Ведатом Албайраком.Всего за 12 секунд израильтянину удалось одержать над соперником победу.

«Для меня это потрясающая медаль. Я рад, что смог завершить день максимально гладко. Для меня важно передать следующее сообщение: продолжайте бороться за то, чего хотите, верьте в себя», — написал Муки.

30-летний Саги Муки — израильский дзюдоист, чемпион мира 2019 года, чемпион Европейских игр, чемпион Европы 2018 года в Тель-Авиве в весовой категории до 81 кг. Родился в 1992 году в Нетании, с 4-летнего возраста занялся дзюдо под руководством олимпийского призера Шай-Орэна Смаджи.

В 2011 году Муки стал бронзовым призером чемпионата Европы среди кадетов, а в 2015 году — чемпионом Европейских игр. В 2016 году израильтянин занял 5-е место на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В 2018 году победил на чемпионате Европы.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио, спортсмен завоевал золотую медаль, переиграв в поединке за чемпионский титул соперника из Бельгии Маттиаса Кассе. В апреле 2021 года на чемпионате Европы в столице Португали Муки занял 3-е место.

Напомним, израильский дзюдоист Барух Шмаилов завоевал золотую медаль на турнире Masters в Иерусалиме. Турнир Judo Masters является третьим по значимости в дзюдо после Олимпийских игр и чемпионатов мира по дзюдо, а также важным шагом на пути к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.