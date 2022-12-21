Израильский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире Masters в Иерусалиме

Израильский дзюдоист Барух Шмаилов выиграл золотую медаль на турнире Judo Masters, который в настоящее время проходит в Иерусалиме, после победы над французом Дайки Бубой в финале.

Об этом сообщает The Times of Israel.

ברוך שמאילוב עם מדליית זהב בטורניר המאסטרס הענק והחשוב בירושלים.

הישג מדהים לג׳ודוקא הנפלא שלנו.

כבוד ענק אלוף! pic.twitter.com/49cSc0D69G — הדר סגל Hadar Segal (@hadarse) December 20, 2022

«Я всегда готовлюсь к турниру Masters. Это моя четвертая медаль и первая израильская золотая медаль. Я счастлив, что смог сделать это перед израильской толпой, которая является лучшей в мире. Они дали мне много сил, которые я нашел хорошее применение», — сказал Шмаилов.

Турнир Judo Masters является третьим по значимости в дзюдо после Олимпийских игр и чемпионатов мира по дзюдо. Турнир считается важным шагом на пути к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Международный турнир собрал более 400 спортсменов со всего мира в Израиле для участия в трехдневных соревнованиях, которые проходили на арене Паис в столице.

28-летний Шмаилов, выступающий в весовой категории 66 кг, занял пятое место в своей категории на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. В 2018 году он выиграл серебряную медаль на турнире Judo Masters, проходившем в Гуанчжоу, Китай.

Ранее Курсор писал, что сборная Израиля по дзюдо завоевала медаль на чемпионате мира. Спортсмены победили сборную Нидерландов.

Наша редакция писала, что израильская дзюдоистка завоевала золото на Riccione European Open 2022. Израильтянка Инбаль Шемеш стала победительницей турнира по дзюдо в Италии. В нем принимают участие 376 спортсменов из 35 стран.