Израильтянин выиграл суд против крупной фирмы и вернул 7 тысяч шекелей

Житель Крайот выиграл суд против компании «Пелефон», у которой приобрел два смартфона фирмы Samsung, стоимостью 9 тысяч шекелей. Покупатель подал иск против компании, потому что буквально сразу после покупки гаджетов столкнулся с неполадками экрана.
Об этом сообщает издание Mynet.
За каждый телефон мужчина заплатил по 4529 шекелей, но вскоре оба гаджета начали «глючить», поэтому израильтянин обратился в компанию, чтобы они провели ремонт, но после этого ему пришлось еще 4 раза сдавать аппараты, чтобы устранить неполадки. Каждый раз с покупателя взимали плату в размере 79 шекелей.
В иске мужчина рассказал, что после этого несколько раз обращался в компанию, чтобы ему заменили смартфоны, но это не дало никакого результата, поэтому покупатель обратился в суд.
Представители компании «Пелефон» заявили, что предоставили клиенту «наилучшее обслуживание» и досконально проверили его устройства, отметив, что иногда техника может выходить из строя.
В результате судья частично принял иск покупателя и постановил, что договор о купле-продаже между ним и компанией больше не действителен и фирма обязана вернуть его деньги в сумме 7058 шекелей (с вычетом 2500 шекелей — за тот период, что он пользовался смартфонами).
«Курсор» писал ранее, что израильтянку приговорили к тюрьме за отказ развестись с мужем.