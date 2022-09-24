Израильтянин выиграл суд против крупной фирмы и вернул 7 тысяч шекелей

Судья постановил, что договор о купле-продаже гаджетов между клиентом и компанией теперь расторгнут, и компания вернет покупателю деньги.

Житель Крайот выиграл суд против компании «Пелефон», у которой приобрел два смартфона фирмы Samsung, стоимостью 9 тысяч шекелей. Покупатель подал иск против компании, потому что буквально сразу после покупки гаджетов столкнулся с неполадками экрана.

Об этом сообщает издание Mynet.

За каждый телефон мужчина заплатил по 4529 шекелей, но вскоре оба гаджета начали «глючить», поэтому израильтянин обратился в компанию, чтобы они провели ремонт, но после этого ему пришлось еще 4 раза сдавать аппараты, чтобы устранить неполадки. Каждый раз с покупателя взимали плату в размере 79 шекелей.

В иске мужчина рассказал, что после этого несколько раз обращался в компанию, чтобы ему заменили смартфоны, но это не дало никакого результата, поэтому покупатель обратился в суд.

Представители компании «Пелефон» заявили, что предоставили клиенту «наилучшее обслуживание» и досконально проверили его устройства, отметив, что иногда техника может выходить из строя.

В результате судья частично принял иск покупателя и постановил, что договор о купле-продаже между ним и компанией больше не действителен и фирма обязана вернуть его деньги в сумме 7058 шекелей (с вычетом 2500 шекелей — за тот период, что он пользовался смартфонами).

«Курсор» писал ранее, что израильтянку приговорили к тюрьме за отказ развестись с мужем.