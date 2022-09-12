Израильтянку приговорили к тюрьме за отказ развестись с мужем

До сих пор такая мера никогда не применялась в Израиле против женщин, хотя использовалась против мужчин, отказывавшихся давать развод.

Израильтянку, которая долгое время упорно отказывалась выполнять постановление суда о разводном процессе, приговорили к тюремному заключению.

Об этом сообщает 9tv.

Верховный раввин Израиля и председатель большого раввинатского суда Давид Лау вынес решение о заключении женщины под стражу. Дело в том, что женщина на протяжение нескольких лет отказывалась давать развод мужу и параллельно вела с ним имущественную тяжбу в суде по семейным конфликтам.

Известно, что пара заключила брак в 2000 году и воспитывает двух дочерей (13 и 16 лет), но 15 лет назад у супругов начались проблемы и муж захотел развода. С женой они начали тяжбу по поводу раздела имущества и опеки над детьми. Согласно постановлению, дочери останутся с отцом. Женщина все это время была против разводного процесса и расставания, поэтому на заседания суда не появлялась. В 2018 году муж подал заявление на развод в раввинат. Но жена отказывалась приходить на суд, до того момента пока ее туда не доставили принудительно. Однако женщина не захотела участвовать в обсуждениях и настаивала на примирении и возобновлении семейной жизни.

По назначению раввинатского суда в 2019 году с ней начал работать психолог, который пришел к выводу, что женщина просто отказывается признавать реальность и отпускать мужа, чтобы тот начинал новую жизнь без нее.

На женщину, которая продолжала не ходить на заседания суда, пытались повлиять разными методами, в том числе через работу и социальные службы, но ничего не помогло.

После всех попыток решить конфликт, судьи обратились в высшую инстанцию – главный раввинатский суд под председательством раввина Давида Лау, который издал против нее ордер, позволяющий поместить ее в тюрьму. Сотрудникам полиции пришлось взломать дверь, чтобы задержать женщину. Это первый подобный инцидент в Израиле, до этого в тюрьму за отказ разводиться сажали только мужчин.

«Курсор» писал ранее, что израильтянка, которую многие годы насиловали родители, подала в суд на государство.