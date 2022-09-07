Израильтянка, которую насиловали родители, подала в суд на государство: что она требует

Согласно обвинению, отец израильтянки насиловал и подвергал ее сексуальным домогательствам с момента, когда ей исполнилось 17 лет.

Женщина, которая обвинила своих родителей в том, что они на протяжение 13 лет подвергали ее сексуальному насилию, подала в суд на государство за многолетнее бездействие.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Израильтянка требует компенсацию в размере 4 миллиона шекелей, отмечая, что насилие продолжалось долгое время после того, как она впервые подала жалобу на свою семью.

Комиссия, изучающая жалобы на действия государственных обвинителей, отметила, что рассмотрение дела в суде заняло очень много времени: между моментом получения дела прокуратурой и предъявлением обвинения прошло более трех с половиной лет.

Согласно обвинению, отец женщины насиловал и подвергал ее сексуальным домогательствам с момента, когда ей исполнилось 17 лет в 2003 году, а ее мать также участвовала в нападении после того, как дочери исполнилось 18 лет.

В результате изнасилования дочь дважды забеременела. Первую беременность она доносила до срока, но ребенок умер в возрасте девяти месяцев в результате редкого генетического дефекта. Вторую беременность она прервала.

«Курсор» писал ранее, что государственная прокуратура предъявила обвинения мужчине в том, что он неоднократно насиловал свою юную падчерицу в течение нескольких лет с намерением зачать ребенка. Обвинение получила и мать девочки за одобрение его действий.